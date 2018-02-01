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İstanbul rekor kırdı! 129 ülkeyi solladı

Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul, 15 milyon 29 bin 231 kişiye ulaşan nüfusuyla 129 ülkeyi geride bıraktı.

01 Şubat 2018 Perşembe 13:24
İstanbul rekor kırdı! 129 ülkeyi solladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) verilerinden yapılan derlemeye göre, 2017'de 80 milyon 810 bin 525 kişiye ulaşan Türkiye nüfusunun yüzde 18,6'sını İstanbul'un nüfusu oluşturdu.

İstanbul'un nüfusuna 5 yılda 868 bin 764 kişi eklendi. Bu dönemde nüfusu yüzde 6,1 artarak 15 milyon 29 bin 231 kişiye yükselen İstanbul, 201 ülkeden 129'unu geride bıraktı.

Belçika (11,4 milyon kişi), Yunanistan (11,2 milyon kişi), Portekiz (10,3 milyon kişi), İsveç (9,9 milyon kişi) ve Azerbaycan (9,8 milyon kişi) gibi ülkeler nüfuslarıyla İstanbul'un gerisinde kaldı.

 

 

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 13:24
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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