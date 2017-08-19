İstanbul polisinden eylem hazırlığındaki teröristlere müthiş operasyon!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda, yurda kaçak mülteci olarak girdiği ve eylem yapmak için Beylikdüzü'nde bir evi kiralayarak saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen 2 teröristin yakalanması için akşam saatlerinde operasyon düzenledi.

YAKALANDILAR

Eylem hazırlığında oldukları belirlenen 2 DAEŞ'li terörist, silah ve kamuflaj elbiseleriyle yakalandı.

RAKKA'DAN GİRİŞ YAPMIŞLAR

TEM anti-terör ve özel harekat ekiplerinin desteği ile düzenlenen operasyonda, alınan istihbarat doğrultusunda belirlenen adrese yapılan baskında 2 DEAŞ'lı terörist kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube'de sorguya alınan 2 teröristin geçtiğimiz hafta DEAŞ'ın Suriye'deki kamplarından kaçak ve mülteci görünümüyle yurda giriş yaptığı belirlendi.

Yapılan soruşturmada örgütün Rakka'da bulunan üst düzey yöneticilerinin eylem talimatiyla yurda giriş yaptığı belirlenen teröristlerin, suikast ve sabotaj eğitimli teröristler olduğu belirlenirken hedefler hakkındaki çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi

Kaynak: Milliyet