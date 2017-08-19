Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İstanbul polisinden eylem hazırlığındaki teröristlere müthiş operasyon!

İstanbul Beylikdüzü'nde eylem hazırlığındaki 2 DAEŞ'li terörist ele geçirildi. Silah ve kamuflaj elbiseleriyle ele geçirilen 2 teröristin eylem için Rakka'dan yurda giriş yaptıkları belirlendi.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 21:31
İstanbul polisinden eylem hazırlığındaki teröristlere müthiş operasyon!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda, yurda kaçak mülteci olarak girdiği ve eylem yapmak için Beylikdüzü'nde bir evi kiralayarak saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen 2 teröristin yakalanması için akşam saatlerinde operasyon düzenledi. 

YAKALANDILAR

Eylem hazırlığında oldukları belirlenen 2 DAEŞ'li terörist, silah ve kamuflaj elbiseleriyle yakalandı.

RAKKA'DAN GİRİŞ YAPMIŞLAR

TEM anti-terör ve özel harekat ekiplerinin desteği ile düzenlenen operasyonda, alınan istihbarat doğrultusunda belirlenen adrese yapılan baskında 2 DEAŞ'lı terörist kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
                        
İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube'de sorguya alınan 2 teröristin geçtiğimiz hafta DEAŞ'ın Suriye'deki kamplarından kaçak ve mülteci görünümüyle yurda giriş yaptığı belirlendi.

Yapılan soruşturmada örgütün Rakka'da bulunan üst düzey yöneticilerinin eylem talimatiyla yurda giriş yaptığı belirlenen teröristlerin, suikast ve sabotaj eğitimli teröristler olduğu belirlenirken hedefler hakkındaki çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi

Kaynak: Milliyet

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 21:31
  1. beylilkdüzü
  2. DEAŞ
  3. son dakika
  4. son dakika son dakika deaş
  5. son dakika terör saldırısı
  6. Rakka
  7. İstanbul
  8. Beylikdüzü
  • vatansevervatansever56 dk önce
    Bunu belediye veya komutanlar yapiyorsa delilin nedir?delilin yoksa suc isliyorsun?insanlari kurumlari tohmet altinda birakiyorsun..madem bunlari biliyorsun neden hatay c.savciligina,valilige,c.baskanligina vs degilde burada yaziyorsun?amacin ne?akpartili belediyeyi teroru desteklemekle mi sucluyorsun?komutanlarin fetocu oldugunu nerden biliyorsun?
  • Fetö =hain Soysuzlar topluluğu Fetö =hain Soysuzlar topluluğu 2 sa önce
    Hatay in hacipaşa beldesini araştırın ve geceleri 7000 $ a fetö komutanlarin ve akp belediyesinin sınırda terörist geçirip çıkartigini görün . Hatta ve hatta ambulansınbile kullanildigini görün Orada paraya Tapan çok insanı görebilirsiniz. Hint keneviri ve uyuşturucu ayrı sorun. Şu memlekette vatanın satan çok yahu çok üzülüyorum buna.
  • alpalp2 sa önce
    Kuffara ve onun ahmak avanelerine fırsat vermeyen rabbimize hamd olsun
  • vatansevervatansever2 sa önce
    Bilgileri alin..sonra sinirdan topun ucuna koyun...rakkaya firlatin...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Şizofreniye çocuklarda da rastlanıyor
  1. Şizofreniye çocuklarda da rastlanıyor
  2. O ülkenin ordusu saldırıya geçti! Art..
  3. Dünya yıldızı Antalyaspor'da!
  4. Barcelona saldırısı manidar zamanlama!..
  5. 'İneklere saygı duymuyorsunuz'..
  6. Kılıçdaroğlu'nu fena sıkıştırdı!..
  7. Maç öncesinde Selçuk İnan'dan şok..
  8. Başörtüsünü zorla çıkarttıran polise..
  9. Yanık hastalarına umut... Kan ve kök..
  10. İnsani yardımlarda dünyanın en cömert..
  11. Udumbara çiçeği nedir? Gerçek ortaya..
  12. Kontrolden çıkan TIR yol kenarındaki..
  13. Hiç düşündünüz mü? Öldüğümüzde..
  14. Başbakan Konyaspor için devreye girecek
  15. İstanbul polisinden eylem..
  16. Diyarbakır'da patlama!
  17. Bakanlıktan yerli otomobil açıklaması!
  18. Minik Alperen'i ölüme götüren 9 ihmal!
  19. Bu da ByLock dolandırıcısı
  20. Yanlış otobüsün önüne atladı!
Şahdamarı planında hedef İdlip ve Afrin olacak
Şahdamarı planında hedef İdlip ve Afrin olacak
Bayrampaşa'da göz gözü görmüyor! Ölü ve yaralılar var
Bayrampaşa'da göz gözü görmüyor! Ölü ve yaralılar var
‘Defol’ deyip konuşturmadılar! Merkel şoka girdi
‘Defol’ deyip konuşturmadılar! Merkel şoka girdi
Araplar akın ediyor… Yüzde 65’i devletten
Araplar akın ediyor… Yüzde 65’i devletten