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İstanbul polisi Alman ajanı arıyor! Yeni 'Gezi' için harekete geçtiler

Taksim'de bir Alman vatandaşı tuttuğu otel odasına düzenek kurarak, otelin penceresinden caddeye doğru siyasi içerikli bildiri yağdırdı.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 18:23
İstanbul polisi Alman ajanı arıyor! Yeni 'Gezi' için harekete geçtiler

Olay, Taksim'de Gezi Parkı karşısındaki bir otelde meydana geldi. Otele gelen Alman vatandaşı Enden Morius S. (26), Gezi Parkına bakan bir oda tuttu.

Enden Morius S. gece saatlerinde otelden dışarı çıktı. Sabah olduğunda otel odasından caddeye doğru bildiri yağdığını gören otel görevlileri durumu polise bildirdi.

DÜZENEK UZAKTAN KUMANDA İLE ÇALIŞTIRILDI

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bildirinin hangi odadan atıldığını tespit ederek odaya girdi. Otel odasına giren polis ekipleri odada otelden ayrı internet ağı, kamera sistemi ve yazıcıdan oluşan düzenek buldu.

Otel odasında inceleme yapılması için Olay Yeri İnceleme ekipleri çağrıldı. Ekipler odada detaylı bir inceleme yaparak delil topladı. Polisler, düzeneğin özel olarak kurulduğunu uzaktan kumanda ile çalıştırıldığını tespit etti.

POLİS ALMAN ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Enden Morius S.'nin hazırladığı bildiriyi dağıtmak için internet üzerinden yazıcıya komut vererek bildirilerin sokağa düşmesini sağladığı tespit edildi. Odadaki kamera sistemi ile de bütün bu sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol ettiği anlaşıldı.

Polis siyasi içerikli bildirinin atıldığı düzenekle ilgili Enden Morius S.'yi arıyor. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

BİLDİRİNİN SON KISMI DİKKAT ÇEKTİ

Türkçe ve Almanca yazılan bildirinin son kısmında, "Bu bildiri Bavyera Eyaleti ve Alman Federal Hükümeti'nin maddi desteğiyle finanse edilmiştir. Direniş hareketini destekleyin, bu bildiriyi yayın." yazısı dikkat çekti.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 18:23
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