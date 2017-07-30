Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İstanbul müftüsünden Başkan Doğan’a ziyaret

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ı ziyaret etti.

30 Temmuz 2017 Pazar 11:24
İstanbul müftüsünden Başkan Doğan’a ziyaret

Başkan Doğan’ın makamında oldukça sıcak ve samimi bir havada gerçekleşen ziyarette İzmit Müftüsü Musa Bilgiç ile Karaabdülbaki Köyü Muhtarı Seyfettin Aktürk de yer aldı. Ziyarette İstanbul Müftüsü Yılmaz, Başkan Doğan’a Kur’an-ı Kerim hediye ederken, Karaabdülbaki Köyüne yapılması planlanan Kur’an Kursu konusu da görüşüldü.

Başkan Doğan, camilere ve Kur’an Kurslarına her zaman destek olduklarının belirterek, “Bizler, Belediye hizmetlerimizin yanı sıra vatandaşlarımızı ilgilendiren her alanda olmaya, destekte bulunmaya çalışıyoruz. Asli görev alanımızda olmamasına rağmen okullara, camilere, cemevlerine hep yardım ediyoruz. İlk göreve geldiğim zaman, İzmit’te Kur’an Kursu sayısı 20’’yi geçmiyordu. Belediye olarak bizlerin de desteği ile bugün bu sayı 138’i geçti. Camilerimizin, Kur’an kurslarımızın ihtiyaçlarını giderme konusunda iyi bir belediyeyiz. Bunu bir görev sayıyoruz ve yaptığımız hizmetlerden de büyük heyecan duymaktayız. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bizler, her zaman elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Dinini, kitabını, Peygamberini tanıyan nesillere ihtiyacımız var. Bu ülkenin insanlarının kardeşlik iklimiyle yaşaması, bütün İslam coğrafyasında bu iklimin sürmesi hep o güçlü nesiler sayesinde olacaktır. Önümüzdeki süreçlerde de milli şuurla yetişecek nesillerle sadece bölgemiz değil bütün dünya huzur bulacak. Bu atılan adımlar, büyük mücadelenin çok önemli bir parçasıdır. Üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız” dedi.

İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz da, “İzmitliyim ve Belediye Başkanımızı çok seviyoruz, yaptığı hizmetleri de taktirle karşılıyoruz. Karaabdülbaki Köyünde bir Kur’an Kursu ihtiyacı vardı. Bu konuda başkanımızın da bizlere rehberlik etmesini istiyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ve İzmit Belediyemiz çok güzel hizmetler yapıyorlar. İstanbul olarak Kocaeli’nden alınacak çok derslerimiz var. Yeni kanunla belediyelerimizin camilere ve Kur’an Kurslarına hizmet yapmalarının önündeki engeller kalkmış oldu. Belediyelerimiz daha önceden de hizmet yapıyorlardı ama çok zorlanıyorlardı. Artık bu engeller ortadan kalktı. İstanbul’da yaşıyorum ama İzmit’in benim için ayrı bir anlamlı var” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 11:24
  1. İstanbul
  2. Kocaeli
  3. İzmit
  4. Nevzat Doğan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Partizan sunucu: Siyasete bulaşmadım...
    1. Partizan sunucu: Siyasete bulaşmadım...
    2. Kimse bu ailenin bileğini bükemiyor!
    3. Önce akıma kapıldı sonra yere çakıldı!
    4. Avrupa'nın en eski ormanında ağaç..
    5. WhatsApp'tan gelen mesajlara dikkat!..
    6. Pensilvanya İblis'i boş durmuyor.....
    7. TIR'ın çarptığı otomobil takla attı: 1..
    8. Hristiyan kadın müslüman oldu
    9. Yenimahalle’ye beş yeni park daha
    10. Aşırı sıcak fındığı haşladı
    11. Savunması güldürdü... Domates..
    12. Öğrencilerden örnek hareket!
    13. Duruşma salonuna o sırayla..
    14. Aydın Caddesinde çalışmalar devam ediyor
    15. Almanya'da gece kulübünde silahlı..
    16. Milli Takım için sürpriz Rıdvan Dilmen..
    17. Rüştü - Terim gerginliğinde önemli..
    18. 50 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    19. Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında..
    20. Erdoğan'ın çağrısına ilk destek..
    Almanya ABD'ye rest çekti: Kabul etmiyoruz
    Almanya ABD'ye rest çekti: Kabul etmiyoruz
    Bakan Çavuşoğlu'ndan hızlı tren müjdesi
    Bakan Çavuşoğlu'ndan hızlı tren müjdesi
    Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!
    Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!
    TOKİ'den sadece 79 bin TL'ye ev fırsatı
    TOKİ'den sadece 79 bin TL'ye ev fırsatı