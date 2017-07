İstanbul müftüsünden Başkan Doğan’a ziyaret

Başkan Doğan’ın makamında oldukça sıcak ve samimi bir havada gerçekleşen ziyarette İzmit Müftüsü Musa Bilgiç ile Karaabdülbaki Köyü Muhtarı Seyfettin Aktürk de yer aldı. Ziyarette İstanbul Müftüsü Yılmaz, Başkan Doğan’a Kur’an-ı Kerim hediye ederken, Karaabdülbaki Köyüne yapılması planlanan Kur’an Kursu konusu da görüşüldü.

Başkan Doğan, camilere ve Kur’an Kurslarına her zaman destek olduklarının belirterek, “Bizler, Belediye hizmetlerimizin yanı sıra vatandaşlarımızı ilgilendiren her alanda olmaya, destekte bulunmaya çalışıyoruz. Asli görev alanımızda olmamasına rağmen okullara, camilere, cemevlerine hep yardım ediyoruz. İlk göreve geldiğim zaman, İzmit’te Kur’an Kursu sayısı 20’’yi geçmiyordu. Belediye olarak bizlerin de desteği ile bugün bu sayı 138’i geçti. Camilerimizin, Kur’an kurslarımızın ihtiyaçlarını giderme konusunda iyi bir belediyeyiz. Bunu bir görev sayıyoruz ve yaptığımız hizmetlerden de büyük heyecan duymaktayız. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bizler, her zaman elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Dinini, kitabını, Peygamberini tanıyan nesillere ihtiyacımız var. Bu ülkenin insanlarının kardeşlik iklimiyle yaşaması, bütün İslam coğrafyasında bu iklimin sürmesi hep o güçlü nesiler sayesinde olacaktır. Önümüzdeki süreçlerde de milli şuurla yetişecek nesillerle sadece bölgemiz değil bütün dünya huzur bulacak. Bu atılan adımlar, büyük mücadelenin çok önemli bir parçasıdır. Üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız” dedi.

İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz da, “İzmitliyim ve Belediye Başkanımızı çok seviyoruz, yaptığı hizmetleri de taktirle karşılıyoruz. Karaabdülbaki Köyünde bir Kur’an Kursu ihtiyacı vardı. Bu konuda başkanımızın da bizlere rehberlik etmesini istiyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ve İzmit Belediyemiz çok güzel hizmetler yapıyorlar. İstanbul olarak Kocaeli’nden alınacak çok derslerimiz var. Yeni kanunla belediyelerimizin camilere ve Kur’an Kurslarına hizmet yapmalarının önündeki engeller kalkmış oldu. Belediyelerimiz daha önceden de hizmet yapıyorlardı ama çok zorlanıyorlardı. Artık bu engeller ortadan kalktı. İstanbul’da yaşıyorum ama İzmit’in benim için ayrı bir anlamlı var” şeklinde konuştu.