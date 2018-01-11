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İstanbul Müftüsü'ndan çarpıcı 'tarikat ve cemaat' çıkışı

İstanbul Müftüsü Yılmaz, Türkiye'de İslam adına faaliyet gösteren pek çok cemaat ve tarikatın, şeffaf ve denetlenebilir olmamasının, problem olduğunu söyledi.

11 Ocak 2018 Perşembe 11:02
İstanbul Müftüsü'ndan çarpıcı 'tarikat ve cemaat' çıkışı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev alan müftü ve vaizlerin yetiştirildiği İstanbul'daki Pendik Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi "Yol Ahlâkı" konulu konferans düzenlendi.

Burada, denetlenebilir olmanın Diyanet İşleri Başkanlığı’nın en büyük avantajı olduğunu vurgulayan İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Türkiye'de cemaat ve tarikatların denetlenmediğine dikkat çekti:

"BÜYÜK BİR PROBLEM"

"Bugün Türkiye’de İslam adına faaliyet gösteren pek çok cemaat ve tarikatın şeffaf ve denetlenebilir olmaması gerçekten bir problemdir.

OSMANLI'DAN ÖRNEK VERDİ

Osmanlı döneminde devlet bu tip tarikat yapılarını denetlemeyi gündemine almıştır. Çünkü onlardan çok çekmiştir. 1402 yılında Ankara Savaşı'ndan sonra Şeyh Bedreddin vak'ası Osmanlı’nın başına 10-15 yıllık bir sıkıntı meydana getirmiştir. Şeyhliği, şahlığa çevirmek isteyen bu zat, Osmanlı’ya bir fetret dönemi yaşatmıştır. Osmanlı, bunun farkındadır.

"DİYANET'İN ALGISI DA BUDUR"

Bu yüzden Meşihat makamının içerisinde birimler kurarak, tarikatları kontrol etmek istemiştir. Diyanet’in algısı da budur."

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 11:02
  1. Diyanet İşleri Başkanlığı
  • yusuf toygunyusuf toygun7 dk önce
    ne düşünücem. diyanetin islamla irtibanın olmadığını bilen bilen biri olarak, cemaat ve tarikatların diyaneti denetlemesi gerektiğini düşünüyorum.israfın, iltimasın, yalanın ve brüksel damgalı islamın temsil edildiği diyanet, kimi neden ve nasıl denetleyecek? benim batıl inancım varsa bana, bu beni ilgilendirir, batıl inancıma dokunma!
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