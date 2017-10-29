İstanbul Müftülüğü üniversite yaptırıyor

İstanbul Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi, Rusya Federasyonu’na bağlı Başkurtistan Cumhuriyeti’nin başkenti Ufa’da “Ufa İslam Üniversitesi” inşa ediyor. Yüzde 85’lik bölümü tamamlanan üniversite binasının 2018’in mayıs ayında açılması planlanıyor.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, “Ufa’da yaklaşık 200 sene önce yapılan bir cami ve medresenin hemen yanı başında bir üniversite inşa ediyoruz. İnşaatımız tamamlandığında onlar da buraya katılarak, yatılı eğitimin verildiği bütüncül bir üniversite kurulmuş olacak” dedi.