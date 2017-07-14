İstanbul Müftülüğü 15 Temmuz'u dualarla anıyor

SULTANAHMET CAMİİ’NDE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN MEVLİTPROGRAMI

İstanbul Müftülüğü’nün 15 Temmuz programları 14 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Mevlit programıyla başlayacak. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Sultanahmet Camii’nde Cuma namazı öncesi Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Mevlit programına katılarak şehit ve gazilerimiz okunan 100 bin hatimin duasını yapacak. Mevlit programının ardından ise İstanbul Müftüsü Yılmaz, Cuma namazında 15 Temmuz konulu hutbeyi irad edecek.

Tarih: 14 Temmuz 2017 Cuma

Saat: 11.30 / Cuma Namazı öncesi

Yer: Sultanahmet Camii

22 ŞEHİDİN VERİLDİĞİ ÇENGELKÖY’DE MEVLİT PROGRAMI

İstanbul Müftülüğü’nün 15 Temmuz programları 22 şehidin verildiği Çengelköy’de devam edecek. Çengelköy’deki Yıldırım Beyazid Camii’nde İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz’ın katılımıyla 15 Temmuz Cumartesi günü öğle namazından önce ‘Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlit’ programı icra edilecek. Mevlit programında İstanbul Müftüsü Yılmaz, şehit ve gazilerimiz için dua edecek.

Tarih: 15 Temmuz 2017 Cumartesi

Saat: 11.30 / Öğle Namazı öncesi

Yer: Çengelköy

15 TEMMUZ’DA CAMİLERDEN SELALAR YÜKSELECEK

15 Temmuz gecesi tüm cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık bırakılacak. 15 Temmuz Cumartesi’yi 16 Temmuz Pazar’a bağlayan gece 00.13’de tüm Türkiye’de olduğu gibi İstanbul’daki camilerden de eş zamanlı selalar okunacak.

EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ’NDE ŞEHİTLER İÇİN HATİM DUASI

15 Temmuz Cumartesi günü ise İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz’ın katılımıyla akşam saat 21.00’den 16 Temmuz Pazar günü sabah saat 10.00’a kadar Edirnekapı Şehitliği 15 Temmuz Şehitleri bölümünde 30 hafız tarafından birer cüz okunarak hatim yapılacak. İstanbul Valisi Vasip Şahin’in de katılacağı programın kapanışında İstanbul Müftüsü Yılmaz tarafından hatim duası yapılacak.

Tarih: 16 Temmuz 2017 Pazar

Saat: 10.00

Yer: Edirnekapı Şehitliği

ŞEHZADEBAŞI CAMİİ’NDE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN MEVLİT PROGRAMI

16 Temmuz Pazar günü öğle namazından sonra ise İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz’ın katılımıyla Fatih Şehzadebaşı Camii’nde Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlit programı yapılacak.



Tarih: 16 Temmuz 2017 Pazar

Saat: 13.30 – 15.00

Yer: Şehzadebaşı Camii