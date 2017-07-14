İstanbul Müftülüğü 15 Temmuz'u dualarla anıyor
İstanbul Müftülüğü, FETÖ'nün hain darbe girişiminin birinci yılı olan 15 Temmuz'da kentte halkımız tarafından önemli direnişin sergilendiği yerlerde bir dizi program düzenliyor.14 Temmuz 2017 Cuma 11:00
SULTANAHMET CAMİİ’NDE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN MEVLİTPROGRAMI
İstanbul Müftülüğü’nün 15 Temmuz programları 14 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Mevlit programıyla başlayacak. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Sultanahmet Camii’nde Cuma namazı öncesi Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Mevlit programına katılarak şehit ve gazilerimiz okunan 100 bin hatimin duasını yapacak. Mevlit programının ardından ise İstanbul Müftüsü Yılmaz, Cuma namazında 15 Temmuz konulu hutbeyi irad edecek.
Tarih: 14 Temmuz 2017 Cuma
Saat: 11.30 / Cuma Namazı öncesi
Yer: Sultanahmet Camii
22 ŞEHİDİN VERİLDİĞİ ÇENGELKÖY’DE MEVLİT PROGRAMI
İstanbul Müftülüğü’nün 15 Temmuz programları 22 şehidin verildiği Çengelköy’de devam edecek. Çengelköy’deki Yıldırım Beyazid Camii’nde İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz’ın katılımıyla 15 Temmuz Cumartesi günü öğle namazından önce ‘Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlit’ programı icra edilecek. Mevlit programında İstanbul Müftüsü Yılmaz, şehit ve gazilerimiz için dua edecek.
Tarih: 15 Temmuz 2017 Cumartesi
Saat: 11.30 / Öğle Namazı öncesi
Yer: Çengelköy
15 TEMMUZ’DA CAMİLERDEN SELALAR YÜKSELECEK
15 Temmuz gecesi tüm cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık bırakılacak. 15 Temmuz Cumartesi’yi 16 Temmuz Pazar’a bağlayan gece 00.13’de tüm Türkiye’de olduğu gibi İstanbul’daki camilerden de eş zamanlı selalar okunacak.
EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ’NDE ŞEHİTLER İÇİN HATİM DUASI
15 Temmuz Cumartesi günü ise İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz’ın katılımıyla akşam saat 21.00’den 16 Temmuz Pazar günü sabah saat 10.00’a kadar Edirnekapı Şehitliği 15 Temmuz Şehitleri bölümünde 30 hafız tarafından birer cüz okunarak hatim yapılacak. İstanbul Valisi Vasip Şahin’in de katılacağı programın kapanışında İstanbul Müftüsü Yılmaz tarafından hatim duası yapılacak.
Tarih: 16 Temmuz 2017 Pazar
Saat: 10.00
Yer: Edirnekapı Şehitliği
ŞEHZADEBAŞI CAMİİ’NDE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN MEVLİT PROGRAMI
16 Temmuz Pazar günü öğle namazından sonra ise İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz’ın katılımıyla Fatih Şehzadebaşı Camii’nde Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlit programı yapılacak.
Tarih: 16 Temmuz 2017 Pazar
Saat: 13.30 – 15.00
Yer: Şehzadebaşı Camii