Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İstanbul Mobilya Fuarı başlıyor

Mobilya sektörünün tüm enstrümanlarını aynı çatı altında buluşturacak 14.Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (CNR İMOB) bugün kapılarını açıyor.

23 Ocak 2018 Salı 11:31
İstanbul Mobilya Fuarı başlıyor

28 Ocak akşamına kadar sürecek olan fuarda 2018’in modelleri sergilenecek. Mobilya sektörünün 2018’de hedeflediği 3 milyar dolar ihracatın önemli bir bölümünün gerçekleştirileceği fuara,600 mobilya firması 1000’in üzerinde marka ile katılıyor. CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık ve Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) iş birliğinde düzenlenen fuar, CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem’in ev sahipliğinde Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve MOSFED Başkanı Ahmet Güleç’in katılımı ile sabah saatlerinde açılacak. 150 binin üzerinde ziyaretçinin beklendiği fuar, mobilya sahibi olmak isteyen ailelerin özel siparişlerin de alınması için bir fırsat olarak görülüyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 11:31
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Valilik izne bağladı! Afrin operasyonu...
    1. Valilik izne bağladı! Afrin..
    2. 7 ilçe daha doğalgaza kavuştu
    3. İngiltere’deki saldırgan, daha çok..
    4. Anderson Talisca'nın ayrılığı an..
    5. Amerika'nın Münbiç korkusu
    6. DAİB illerinden 1.8 milyar dolar..
    7. 'Zeytin Dalı' bütçeye ek yük getirmiyor
    8. Fetih Suresi yerine Enternasyonal..
    9. Ertuğrul'dan vatan hainlerine tokat..
    10. Polis telsizi ve savcı cübbesi ele..
    11. Kapanan her birinin yerine beş yeni..
    12. Söndürülmemiş izmaritler 8 bin 420..
    13. Fehmi Koru'dan FETÖ itirafı! Sözcü..
    14. İşte Süper Lig'de gol krallığında son..
    15. Yunanistan'da skandal karar! Türk..
    16. Kasiyer müşterilerini böyle dolandırdı
    17. Askeri araç takla attı: Yaralılar var
    18. 42 maçta 33 gol atan yıldız golcü..
    19. Kastamonu'da trafik kazası: 5 kişi..
    20. Adıyaman'da terör propagandası yapan..
    7 yıl bekledi, bugün öldürdü!
    7 yıl bekledi, bugün öldürdü!
    Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
    Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
    TSK'nın vurduğu teröristleri gömmeye başladılar!
    TSK'nın vurduğu teröristleri gömmeye başladılar!
    10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı
    10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı
    ÖSO Burseya Dağı'nı tekrar ele geçirdi!
    ÖSO Burseya Dağı'nı tekrar ele geçirdi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 23.01.2018
    KKTC'de öfke büyüyor!
    KKTC'de öfke büyüyor!
    Yeni başkan geldi! Terim istifa...
    Yeni başkan geldi! Terim istifa...