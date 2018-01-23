İstanbul Mobilya Fuarı başlıyor

28 Ocak akşamına kadar sürecek olan fuarda 2018’in modelleri sergilenecek. Mobilya sektörünün 2018’de hedeflediği 3 milyar dolar ihracatın önemli bir bölümünün gerçekleştirileceği fuara,600 mobilya firması 1000’in üzerinde marka ile katılıyor. CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık ve Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) iş birliğinde düzenlenen fuar, CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem’in ev sahipliğinde Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve MOSFED Başkanı Ahmet Güleç’in katılımı ile sabah saatlerinde açılacak. 150 binin üzerinde ziyaretçinin beklendiği fuar, mobilya sahibi olmak isteyen ailelerin özel siparişlerin de alınması için bir fırsat olarak görülüyor.