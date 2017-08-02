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İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonunda, 44 kilogram eroin, 9 kilogram skank, 1 tabanca ve 73 mermi ele geçirildi, 2'si kadın 18 kişi gözaltına alındı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 14:51
İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi (SELEC) koordinasyonunda Bulgaristan narkotik polisiyle ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar kapsamında, bir şebekenin uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Şebekeyi teknik ve fiziki takibe alan ekiplerin 28 Temmuz'da, Fatih, Silivri ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, aralarında Bulgaristan uyruklu 2 kadının da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 44 kilogram eroin, 9 kilogram skank, 1 tabanca ve 73 mermi ele geçirildi.

Şebekenin, uyuşturucu maddeleri Bulgar kurye kadınlar aracılığıyla Avrupa'ya götürerek, piyasaya sürmeye hazırlandığı öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Muhabir: Halil Demir

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 14:51
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