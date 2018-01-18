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İstanbul merkezli 'siber dolandırıcılık' soruşturması; 22 tutuklama

Operasyon İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleşti

18 Ocak 2018 Perşembe 19:19
İstanbul merkezli 'siber dolandırıcılık' soruşturması; 22 tutuklama

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda, kimlik bilgilerini ele geçirdikleri kişilerin, telefon sim kartlarını değiştirip mobil bankacılık sistemleri üzerinden hesaplarını boşalttığı iddia edilen 22 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda kişinin banka hesaplarından bilgileri dışında parası çekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonunda, 2 banka çalışanının çok sayıda kişinin kimlik fotokopisini ve iletişim bilgilerini bir şebekeye verdiğini ve şebekenin bilgiler üzerinden sahte kimlik kartı çıkarttığı belirlendi.

 

Şebekenin, daha sonra operatör şirketlerini arayarak mağdurların telefon hatlarını iptal ettirip kimlik bilgileri üzerinden yeni hat çıkarttığı ve bu hatlar üzerinden vatandaşların mobil bankacılık sistemlerine ulaşıp hesapları boşalttığı tespit edildi.

Söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul, Bilecik, Tokat, Hatay ve İzmir'de düzenlenen operasyonda, şebeke lideri olduğu öne sürülen Osman Ö. ile banka çalışanları Hilal B. ve Eray A'nın da arasında bulunduğu 39 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 49 cep telefonu, 58 sim kart, 4 dizüstü bilgisayar, 5 tablet, 6 harddisk, 26 banka kartı, 1 tabanca ve 48 bin 905 lira ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde, şebekenin mevcut yöntemle, 33 kişiye ait hesaplardan 600 bin lira haksız kazanç sağlandığı ortaya çıkartıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 39 kişiden Osman Ö. ile banka çalışanları Hilal B. ve Eray A'nın da arasında bulunduğu 22 kişi tutuklanırken, 13 şüpheli adli kontrolle, 4'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 19:19
  1. siber dolandırıcılık
  • AhmetAhmet53 dk önce
    Bazi banka memurları bu işi organize ediyor
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