İstanbul merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 36 kişi cezaevine gönderildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 54 kişiden 36'sı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 13 Ekim'de İstanbul merkezli 15 ilde 124 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 54 zanlıdan 6'sı savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 48 şüpheliden 36'sı tutuklanırken, 12'si adli kontrollü olarak serbest kaldı.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan diğer 62 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

KHK ile kapatılan 328 eğitim kurumunda yönetici olduğu ve bazılarının ByLock kullandığı tespit edilen 115 şüpheli hakkında, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve yönetmek", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "resmi belgede sahtecilik", "dini duyguları kullanarak dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı gelirlerini aklama" ve "Yardım Toplama Kanunu'na muhalefet" suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı çıkarılmıştı.