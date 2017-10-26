Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İstanbul merkezli 3 ilde ByLock operasyonu: 10 kişi gözaltında

İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ'nün şifreli ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 17 kişiden 10'u yakalandı.

26 Ekim 2017 Perşembe 09:42
İstanbul merkezli 3 ilde ByLock operasyonu: 10 kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 17 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Gaziantep ve Kocaeli’de 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

ByLock yazışmaları çözümlenen şüphelilerden 10’unun gözaltına alındığı, diğer 7 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerden bazılarının, farklı kişiler adına kayıtlı telefon hatları üzerinden ByLock yazışmalarını yaptığı tespit edildi.

Evlilikten sorumlu Serhat kod adlı ByLock kullanıcısının, Ş.T. ve H.E. isimli kadın üyelerle ismi belirlenemeyen bir erkek üyeye eş aradığı belirlendi.

Ayrıca şüphelilerin, ByLock yazışmalarında, 2016 Şubat ayı içerisinde yürüttükleri öğrenci faaliyetleri, maklube toplantıları, yurt dışı gezileri, burs görüşmeleri ve parasal faaliyetlere ilişkin mesajlar da deşifre edildi. 

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 09:42
  1. İstanbul
  2. bylock
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İhracatçılar ‘Rusya’ krizi için Başbakan’a gitti
    1. İhracatçılar ‘Rusya’ krizi için..
    2. Avrupa otomotiv pazarı yüzde 3,6 büyüdü
    3. Vakıf Katılım'dan büyük başarı
    4. Katar’ın başkenti Doha’da eğitim zirvesi
    5. TRJet projesi kapsamında 100 milyon..
    6. İstanbul'da Türklerin ilk izlerine..
    7. Türkiye liderliğinde flaş hamle
    8. Kripto paranın arka planındaki teknoloji
    9. İMSAD Başkanı: Dijital dönüşümle..
    10. Genel Sağlık Sigortasında öğrencilere..
    11. İşte şehidin son görüntüleri - VİDEO
    12. İbadi'den Barzani'nin teklifine şok..
    13. Dünya serbest çalışma ekonomisine..
    14. Logonun nereden alındığını açıkladı
    15. Öğretmene not verme uygulaması nasıl..
    16. İstanbul’da çatışma… Ölü ve yaralılar..
    17. Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18...
    18. Kenyalılar yeniden sandık başına gitti
    19. İstanbul havalimanlarında 9 ayda 71..
    20. Doların maliyeti 2018’de artabilir
    Sözde 'Kürdistan' bayraklarıyla sokaklara çıktılar
    Sözde 'Kürdistan' bayraklarıyla sokaklara çıktılar
    Atilla Taş: Hükümeti seviyoruz
    Atilla Taş: Hükümeti seviyoruz
    Sultan Abdülhamid'in torunundan flaş açıklama
    Sultan Abdülhamid'in torunundan flaş açıklama
    Eğitim bakanı açıkladı: Ders saati süreleri mi kısalıyor?
    Eğitim bakanı açıkladı: Ders saati süreleri mi kısalıyor?
    Erdoğan devreye girdi, serbest bırakıldılar
    Erdoğan devreye girdi, serbest bırakıldılar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.10.2017
    Kilo vermek için 5 altın kural
    Kilo vermek için 5 altın kural
    Araç sahipleri dikkat! Yarın zam geliyor
    Araç sahipleri dikkat! Yarın zam geliyor