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İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu yapıldı. Operasyonda 112 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 09:05
İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 112 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 16 ilde operasyon başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başsavcılığın FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen'in onursal başkanı olduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'na yönelik soruşturması çerçevesinde İstanbul merkezli, Ankara, İzmir ve Manisa başta olmak üzere 16 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Hakkında gözaltı kararı verilen 112 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon kapsamında yakalama ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

AA

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 09:05
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