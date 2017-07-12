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İstanbul Mecidiyeköy'de bu sabah korkunç görüntü!

Şişli Büyükdere Caddesi’nde virajı alamayarak sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerleri aşarak karşı şeritten gelen minibüse çarptı. Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:37
İstanbul Mecidiyeköy'de bu sabah korkunç görüntü!

Kaza, Şişli Büyükdere Caddesi Mecidiyeköy Varyant altında saat 06:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Levent’ten Mecidiyeköy istikametine seyir halinde olan Gökhan Günaydın yönetimindeki 16 NNA 77 plakalı otomobil virajı alamayarak kontrolden çıktı.

Savrulan otomobil bariyerleri kırıp karşı şeride geçerek, Mecidiyeköy’den Zincirlikuyu istikametine seyir halinde olan Halil Temel yönetimindeki 34 YJ 6018 plakalı minibüse çarptı. Kazada, Halil Temel araç içerisinde sıkışırken, Günaydın’ın kullandığı otomobilde bulunan Ceyda Aydın ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri minibüs içerisinde sıkışarak ağır şekilde yaralanan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Kısa sürede sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü Halil Temel, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Ceyda Aydın ise vatandaşlar tarafından otomobilden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Aydın, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada ağır şekilde yaralanan Halil Temel’in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, Ceyda Aydın’ın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:37
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