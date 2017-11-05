İstanbul Maraton koşusunun ateşi yandı

Maratonun 39’uncu yılına ithafen İstanbul’un 39 merkezi noktasından aynı anda başlayan ve 1 kilometrelik sembolik parkurlarda gerçekleştirilen Vodafone 39. İstanbul Maratonu 4 Bucak İstanbul Koşusu’na pek çok vatandaş destek verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından Vodafone’un isim sponsorluğunda düzenlenecek Vodafone 39. İstanbul Maratonu, “Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz” temasıyla 12 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu önemli etkinlik öncesinde maraton heyecanını İstanbul’un dört bir yanına götürebilmek ve maratona katılımı artırmak amacıyla hazırlık koşuları düzenlendi. Vodafone 39. İstanbul Maratonu 4 Bucak İstanbul Koşusu adıyla düzenlenen etkinlik, Sultanahmet Meydanı’ndan verilen start ile, maratonun 39’uncu yılına ithafen İstanbul’un 39 merkezi noktasından aynı anda başladı ve 39 noktadan alınan görüntüler canlı yayınla Sultanahmet Meydanı’na aktarıldı. İstanbul’un her ilçesinde 1 kilometrelik sembolik parkurlarda gerçekleştirilen koşu etkinliğine pek çok vatandaş destek verdi. Etkinlik, 4 ayrı merkezden Sultanahmet Meydanı’ndaki bitiş çizgisine koşan koşu liderlerinin sembolik meşaleyi yakması ile sona erdi.

Vodafone 39. İstanbul Maratonu’nda koşmak isteyenler, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde (Yenikapı Miting Alanı) 9-11 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Maraton Fuarı'nda geç kayıt yaptırabilecek. Buna göre, sosyal sorumluluk ortaklarından olan sivil toplum kuruluşlarına en az 40 TL bağış yapmak ve 100 TL kayıt ücretini ödemek kaydıyla geç kayıt yaptırmak mümkün olacak. Bu yıl ilk kez Vodafone Park’ta son bulacak olan halk koşusu için ise İstanbul’un belli meydanlarında kurulan stantlarda kayıt yaptırılabiliyor.