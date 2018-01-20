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İstanbul Maltepe'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü

İstanbul'da Maltepe Gülsuyu köprü altında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

20 Ocak 2018 Cumartesi 08:17
İstanbul Maltepe'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü

Maltepe’de E-5 üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, 02.30 saatlerinde Maltepe Gülsuyu köprü altında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin ismi henüz belirlenemeyen 34 EM 0099 plakalı otomobil, 34 Y 8598 plakalı jip ile çarpışınca Suat Yağan’ın (38) kullandığı 34 NT 0508 plakalı motor bariyerlere çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri durumu ağır olan Yağan’a olay yerinde müdahale ettiler. Yağan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Savcının incelemesinin ardından Yağan’ın cenazesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay nedeniyle D-100 karayolunun Kartal yönünde bir süre ulaşım sağlanamadı.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından bölgede trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 08:17
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