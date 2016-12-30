İstanbul Maltepe'de şiddetli patlama!

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, olay yerine bomba imha ekipleri istedi. Ölen ve yaralanan olmadığı patlamanın kaynağı araştırılıyor.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, olay yerine bomba imha ekipleri istedi. Ölen ve yaralanan olmadığı patlamanın kaynağı araştırılıyor.
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