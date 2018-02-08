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İstanbul Maltepe'de polisten kaçan şüpheli ortalığı birbirine kattı

İstanbul'da 'dur' ihtarına uymayarak aracıyla kaçan şüpheli ile polis arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Ara sokaklarda süren kovalamacada şüpheli kişi, park halindeki bir araca çarpınca yaya olarak kaçmaya devam etti.

08 Şubat 2018 Perşembe 09:51
İstanbul Maltepe'de polisten kaçan şüpheli ortalığı birbirine kattı

Olay Maltepe Aydınevler Mahallesi'ndeki meydana geldi. Bir kadının kullandığı aracı trafikte sıkıştırdığı öne sürülen şüpheli, polisi alarma geçirdi. Polis, kadın sürücünün ihbar ettiği şüpheli aracı durdurmak istedi.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, polis otosuna çarparak kaçmaya başladı. Şüpheli ile polis arasında kovalamaca başladı. Şüphelinin peşindeki polis ekibi telsizden yardım isteyerek diğer ekiplerin aracın kaçış güzergahını kapatmasını istedi.

YAYA OLARAK KAÇMAK İSTEDİ

Kovalamaca sırasında şüpheli, ara sokaklara girerek izini kaybettirtmeye çalıştı. Polisten kaçan şüpheli,  Yaylı Sokak'ta da park halindeki bir cipe çarptı. Araçtan inen şüpheli bu kez de yaya olarak kaçmaya başladı. Yaya olarak süren kovalamaca kısa sürdü. Kovalamaca sırasında bir polis memuru hafif şekilde yaralandı.

ŞÜPHELİ POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI

Ara sokakta yakalanan şüpheli, kelepçelenerek polis otosuna bindirilmek istendi. Polise zorluk çıkarak şüpheli araca binmek istemeyerek kendini yere bıraktı. Yardıma gelen ekiplerle birlikte şüpheli kişi, polis otosuna bindirildi. Ekiplerin kaçan araçta yaptığı incelemede içki şişesi dikkat çekti. Şüpheli polis merkezine götürülürken polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 09:51
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