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İstanbul Maltepe'de 20 aracın lastikleri patlatıldı

Maltepe'de park halindeki 20 aracın lastikleri kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce patlatıldı. Polis, araçların lastiklerini patlatanları arıyor.

30 Ocak 2018 Salı 10:05
İstanbul Maltepe'de 20 aracın lastikleri patlatıldı

Olay, Başıbüyük Mahallesi Yeşilçam Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki 20 aracın lastiklerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesici alet kullanılarak zarar verildi. 

SABAH KALKTIKLARINDA GÖRDÜLER

Sabah evlerinde çıkan sokak sakinleri birçok aracın lastiklerinin patlamış olduğu gördü, durumu polise bildirdi. Bazı araç sahipleri lastiklerini kendi imkanları ile değiştirmeye çalışırken bazıları ise lastikçi çağırdı.

"SABAH KÖTÜ BİR OLAYLA UYANDIK"

Rahmi Bölük isimli otomobil sahibi, "Sabah kalktık ve geldik aracımın lastikleri kesilmiş. Sokaktaki bütün araçların lastiklerini kesmişler, daha önce böyle bir olayla karşılaşmadım. Bazıları tek lastik bazıları çift lastik patlatmışlar" diye konuştu. 

Lastikleri patlatılan başka bir araç sahibi Kemal Arıcan, "Sabah kötü bir haberle uyandık. Lastiklerimizi kesmişler sokakta kötü bir sahneyle karşılaştık. İnsanlar zor şartlarda geçiniyor, yazık günah. Herhangi bir kamera kaydı ya da görgü tanığı olmadığı için mağduruz" dedi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 10:05
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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