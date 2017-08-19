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İstanbul Kartal'da motosikletli polis kaza yaptı

Kartal'da emniyet şeridine giren minibüse çarpan motosikletli trafik polisi ağır yaralandı.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 12:04
İstanbul Kartal'da motosikletli polis kaza yaptı

Kaza saat 10.00 sıralarında D-100 Karayolu Edirne istikameti  Kartal Köprü yakınında meydana geldi. İddialara göre motosikletli trafik polisi Burak Kaya, emniyet şeridindeki minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosikletten düşen Kaya, ağır yaralandı.Kazayı gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine  haber verdi.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru yoğun bakımda tedavi altına alındı. Kaya'nın durumunun ciddi olduğu bildirildi.Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, park halindeki minübüsün sürücüsü gözaltına alınarak Kartal Polis Merkezi'ne götürüldü. Kaza nedeniyle D-100 karayolunda trafik yoğunluğu yaşanırken, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazanın  önğnde olduğunu belirten Anıl Çolak isimli sürücü “Ben sol şeritten geliyordum minibüs bir anda sağ şeride girdi.

Polis de sinyallerini yakmıştı hızlı geliyordu .Araca arkadan çarptı“ diye konuştu. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 12:04
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