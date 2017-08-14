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İstanbul Kartal'da Marmaray kazısında bulundu!

İstanbul Kartal'da Marmaray projesi çalışmaları sırasında tarihi mezar kalıntıları ortaya çıktı.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 14:06
İstanbul Kartal'da Marmaray kazısında bulundu!

Kartal Belediye Başkan Vekili ve Yardımcısı Gülcemal Fidan, ilçede yapımı devam eden Marmaray Projesi çalışmaları sırasında ortaya çıkan tarihi mezar kalıntılarının bulunduğu yere giderek inceleme yaptı.

Fidan, yaptığı açıklamada, “Kartal tarihi bir kent. Dragos kazı alanında olduğu gibi Kordonboyu Mahallesi’nde yapımı devam eden Marmaray Projesi çalışmaları esnasında tespit edilen tarihi mezar kalıntıları üzerine çalışmalar başlamış olup biz de Kartal Belediyesi olarak çalışmaları takip edeceğiz” dedi.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 14:06
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