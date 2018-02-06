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İstanbul Kartal’da bir gecekondu alev alev yandı

İstanbul Kartal'da bulunan bir gecekondu bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alev yandı.

06 Şubat 2018 Salı 10:03
İstanbul Kartal’da bir gecekondu alev alev yandı

Kartal Ceviz Mahallesi Gümüşhane Sokak içerisinde bulunan bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan gecekondunun yanında bulunan binaları tedbir amaçlı kısa süreliğine boşalttı. Yangın mahallede paniğe neden oldu. Gecekonduda şans eseri kimse bulunmazken, itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Bina kullanılmaz hale geldi.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 10:03
  1. İSTANBUL
  2. KARTAL
  3. YANGIN
  4. İTFAİYE

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