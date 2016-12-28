Cloudflare

İstanbul 'kar' için hazır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, kar beklenen kentte 7 bin personel ve bin 345 aracın görev yapacağını açıkladı. Meteoroloji, İstanbul'da geç saatlerde başlaması beklenen yoğun kar yağışının gece boyunca devam edeceği duyurulmuştu.

İstanbul 'kar' için hazır
Eklenme: 28 Aralık 2016, 16:48
Bu haber 817 kez okundu

İBB'nin kentte yaşayan evsiz vatandaşları Zeytinburnu Spor Kompleksinde misafir etmesine ilişkin, gazetecilerle tesisi gezen Baraçlı, meteorolojinin İstanbul'da kar uyarısıyla ilgili alınan önlemleri anlattı.

Baraçlı, saat 22.00'den sonra kar yağışının beklendiğini, 7 bin personel ve bin 345 araçla İstanbul'un her noktasında aktif hareket ettiklerini, ayrıca 43 noktada buz önleyici uyarıcı sistemle tedbir aldıklarını belirtti.

Vatandaşlara araçlarına kış lastiği taktırmaları ve toplu taşımayı tercih etmeleri uyarısı yapan Baraçlı, "Ekiplerimiz kent genelindeki 7 bin 373 kilometre yol ağında ve 363 müdahale noktasında 24 saat kışa hazır olarak bekliyor. Otoyollarda 6 kar kaplanı, 43 kritik noktada buzlanma erken uyarı sistemi, kritik kavşaklarda 48 kurtarıcı, köylerde ise 145 bıçaklı traktör ve kar küreme timleri karla mücadele çalışmalarına katılıyor. Karla mücadelede kullanılmak üzere 245 bin ton tuz depolarda bekletiliyor. İlçelere 40 bin ton tuz verilirken, kritik noktalara torbalarla 10 bin ton tuz bırakıldı" dedi.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, İstanbul'da geç saatlerde başlaması beklenen yoğun kar yağışının gece boyunca devam edeceği duyurulmuştu.


 
Etiketlerİstanbulİstanbul Büyükşehir BelediyesiZeytinburnu
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • ABD Büyükelçiliğinden ilginç açıklama!
  • Hababam Sınıfı'nda Osmanlı'ya böyle sövmüşler
  • Büyükelçi suikastinin düzenlendiği dizinin sonraki bölümünde...
  • Çavuşoğlu beklenen müjdeyi verdi
  • Putin’in sır küpü de ölü bulundu
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzülerek söylüyorum ama...
  • Düşen Rus uçağındaki son konuşma: 'Kaltak bu da ne'
  • ‘Bar terörü’ Kadıköy’de
  • O ilimizde tonlarca altın bulundu
  • Sıcak gelişme! Türk hacker ordusu geliyor!
  • MİT Müsteşarı değil CIA ajanıymış!
  • Petekler neden ısınmaz?
  • Suriye'de ateşkeste anlaşma sağlandı
  • "ABD'den haber; Erdoğan'a darbe yapılacak"
  • Bahçeli'yi almak için MHP'ye giden esrarengiz adam
  • Komandolar sınırı geçti
  • ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah cevap
  • Mete Yarar: Operasyon bir ay daha geç başlasaydı...
  • Kelle paça çorbasının inanılmaz faydaları
  • Korkulan oldu! Esed oraya saldırıyor
  • Hava koşulları savaş uçaklarını etkiledi
  • İstanbul'u kaç paraya satın alabilirsiniz ?
  • Meclisten geçti! Seçimler artık 5 yılda bir
  • Erdoğan, gerçekleri ABD'nin yüzüne vurdu! Cevap gecikmedi
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
İstanbul 'kar' için hazırİstanbul 'kar' için hazır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, kar beklenen…

Meteoroloji'den Akdeniz için uyarı geldi!Meteoroloji'den Akdeniz için uyarı geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Antalya'nın doğusu, Mersin ve Adana çevrelerinde sahil…

İzmir'de 10 yaşındaki öğrencinin üzerine okul kapısı devrildi!İzmir'de 10 yaşındaki öğrencinin üzerine okul kapısı devrildi!

İzmir'de bir öğretmenin "Çocuklar gelin, yardım edin kapıyı kapatalım'' demesi…

Bursa'da 4.6 kilogram esrar ele geçirildi!Bursa'da 4.6 kilogram esrar ele geçirildi!

Bursa'da narkotik şube ekipleri yaptıkları operasyonla takside sevkiyatı yapılan 4.6…

Evlilik teklifini 'red' edince ihbar edildi!Evlilik teklifini 'red' edince ihbar edildi!

Aydın'ın Germencik İlçesi’nde adliyede zabıt katibi 34 yaşındaki Erdoğan.K., iddiaya…

İstanbul'da 30 Aralık'ta 7 ilçesinde enerji kesilecekİstanbul'da 30 Aralık'ta 7 ilçesinde enerji kesilecek

İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesilecek? 30 Aralık cuma günü itibariyle…

Edirne'de çocuğuna antibiyotik yerine böcek ilacı içirdi!Edirne'de çocuğuna antibiyotik yerine böcek ilacı içirdi!

Edirne’nin Keşan İlçesi’nde anne E.S., hastalanan oğlu 4 yaşındaki S.S.’ye…

Elazığ'da öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 11 yaralıElazığ'da öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 11 yaralı

Elazığ'da toplu taşımada kullanılan otobüs buzlanma nedeniyle şarampole devrildi. Kazada,…

İzmir'de servis minibüsü Nehir’i ezdiİzmir'de servis minibüsü Nehir’i ezdi

İzmir'in Menderes ilçesinde 6 yaşındaki Nehir Çağın, servis minibüsünün altında…