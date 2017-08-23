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İstanbul Kağıthane'de park halindeki araç alev alev yandı

Kağıthane'de park halindeki bir cipte henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 09:40
İstanbul Kağıthane'de park halindeki araç alev alev yandı

Alev alev yanan cip itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Kağıthane Gürsel Mahallesi, Eski Beşiktaş Caddesi üzerinde saat 01.30 sıralarında park halindeki bir cipte henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan araca müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Yangın haberini alan araç sahibi de olay yerine gelerek polislerden bilgi aldı. Öte yandan aracın alev alev yanma anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı. 

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 09:40
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