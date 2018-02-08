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İstanbul Kadıköy’de minibüs şoförü otobüsü şoförüne kurşun yağdırdı

Bostancı E-5 karayolunda minibüs şoförü Özel Halk Otobüsü şoförüne yolcuların gözü önünde bilinmeyen bir nedenden dolayı küfür edip ateş etti.

08 Şubat 2018 Perşembe 18:08
İstanbul Kadıköy’de minibüs şoförü otobüsü şoförüne kurşun yağdırdı

Olay, sabah saatlerinde Kadıköy Maltepe E 5 yolu Bostancı mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, Gebze- Harem hattında çalışan minibüs Şoförü Mehmet Ö. İstanbul Otobüs A.Ş’ye ait Özel Halk Otobüsü şoförünün önüne minibüsü kırıp sağ tarafına geçti. Otobüs şoförü de otobüsü kenara çekerek durdurdu. Daha sonrada Mehmet Ö. otobüs şoförü Serkan Taşyürek’e küfür etmeye başladı. Küfürlere sinirlenen otobüs şoförü Taşyürek, Mehmet Ö’nün korkup gitmesi için levye ile minibüsün aynasına vurdu. Bunun üzerine küfürleri iyice artıran şoför Mehmet Ö. minibüsün içinden silahla ateş etmeye başladı. Yolcuların içinde ateş eden Mehmet Ö. hızla olay yerinden uzaklaştı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Yolcuların gözü önünde ateş edilmesinin üzerine kolundan yaralanan şoför Taşyürek, kendini kanlar içinde orta kapının bulunduğu yere attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Otobüs şoförü Serkan Taşyürek’i hastaneye kaldırırken, Ataşehir ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kaçan minibüs şoförünü yakalamak için

Emniyette sorgusu tamamlanan minibüs şoförü Mehmet Ö. Adliyeye sevk edildi. Adliye ye sevk edilen şoför basın mensubunun neden yaptın sorusu üzerine küfür etmeye devam ettiği görüldü.

'KÜFÜRLER ETMEYE BAŞLADI'

Olay anını anlatan Özel Halk Otobüs Şoförü Serkan Taşyürek,“ İlerlerken minibüsçü önüme kırdı. Sonrasında sağıma geçti. Sağıma geçtikten sonra el kol hareketi yaptı. Bende önüme kırdığı için özür dileyecek sandım. Ondan sonra arkadaş kapıyı açtı küfürler etmeye başladı. Terbiyesizlik yapmaması gerektiğini söyledik. Ama arkadaş ısrarla devam etti.

Ben torna vida aldım caydırma amaçlı derken elimden düşürdüm. Sonra gittim levye aldım. Aynasına vurdum gitsin artık başımdan diye. O da yanındaki çocuktan silah istedi. Silahı çektiğini görünce ben yolculara yatmalarını söyledim. Bende silahı görünce orta kapının oraya doğru atladım. Direk bize ateş ettiği için koluma denk geldi. Ateşi minibüsün içinden etti bende minibüsün içindeydim. Kaçtı polisler yakalamış” dedi.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 18:08
  1. BOSTANCI
  2. KADIKÖY
  3. MİNİBÜS ŞOFÖRÜ
  4. OTOBÜS ŞOFÖRÜ
  5. Mehmet Ö
  6. Serkan Taşyürek

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