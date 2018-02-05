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İstanbul, isminin nereden geldiğini biliyor musunuz?

İstanbul, ismini hep merak etmişsizdir. Peki bu isim nereden geliyor?

05 Şubat 2018 Pazartesi 13:50
İstanbul, isminin nereden geldiğini biliyor musunuz?

Dünya tarihi boyunca 3 imparatorluğa başkentlik yapmış olan İstanbul, hep gözünde olmuştur. Farklı medeniyetlere beşiklik yapan şehir, birçok isimle anılmıştır. 1004 yıl “Byzantion”, 1116 yıl da “Konstantinopolis” isimleriyle anılan Kent’e, Araplar “Kostan tiniye” diyordu.
Osmanlı İmparatorluğu, fetihten sonra belirli bir isim koymamıştır.

Bu yüzden şehir için, “Konstantiniyye, “Dersaadet, Asitane, Darülhilafe, Makarrı Saltanat, Payitaht-ı Saltanat, Dergâh-ı Mualla ve Südde-i Saadet” gibi isimler kullanılmıştır. Fakat Sultan 3. Mustafa döneminde İslam şehri anlamına gelen “İslambol” ismi kullanılırdı. İslambol ismi ise Cumhuriyet’in ilanından sonra “İstanbul” olarak değiştirildi.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 13:50
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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