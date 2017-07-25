İstanbul İslam konferansı Kudüs'ü başkent ilan ettİ

İstanbul merkezli İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumundan (İKGF-Dİ) yapılan açıklamada, seçim komisyonunun, 2018 yılı İslam Dünyası Gençlik Başkenti seçimleri için Filistin'in sunduğu Kudüs'ün adaylık başvurusunu değerlendirdiği belirtildi.

Kudüs'ün, olağanüstü istişare toplantısında, komisyon üyelerinin oy birliği ile 2018 yılı İslam Dünyası Gençlik Başkenti seçildiği bildirilen açıklamada, kararın, Filistin halkının Mescid-i Aksa'da özellikle son günlerde maruz kaldığı şiddet ve hukuksuzluk da göz önüne alınarak, Filistin halkı ile tam bir dayanışmanın göstergesi olduğu vurgulandı.

İKGF-Dİ ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) yanı sıra Türkiye, İran, Malezya ve Fas temsilcilerinin üye olduğu seçim komisyonun kararında, Filistin halkının Doğu Kudüs'e olan vazgeçilmez ve devredilmez haklarını onaylayan ilgili BM ve Kudüs'ün İslami karakterinin korunmasına yönelik ilgili İİT kararlarına da atıfta bulunuldu.

Kudüs'ün, 2018 Yılı İslam Dünyası Gençlik Başkenti seçilmesi ile ilgili İKGF-Dİ'den İİT üye ülkelerine ve kuruluşlarına gönderilen bildiride de "Kudüs-İslam Dünyası Gençlik Başkenti 2018" programının başarıyla hayata geçirilmesi için İKGF-Dİ ile etkin iş birliği içerisinde bulunma çağrısı yapıldı.