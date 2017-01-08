İstanbul için uyarı üstüne uyarı!

İstanbul'da cuma günü başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Sıcaklıklar sıfırın altına düştü. Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'da bugün gündüz en yüksek sıcaklık -2, hissedilen sıcaklık ise -20 derece olacak.



Pazartesi ve Salı yeniden etkili olacak!



AKOM'dan alınan bilgilere göre, Sibirya'nın soğuk hava ile yoğun ve kuvvetli kar yağışının bugün hafiflemesi, Pazartesi ve Salı günleri yeniden etkili olması bekleniyor. 3 gün boyunca fırtınamsı rüzgar ve kar yağışı nedeniyle kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalar yaşanabilir.

İBB UYARDI! BU NUMARALARI ARAYIN

İBB, yol kenarında kalan araçların çekilmesi için "yol bakım ekipleri vatandaşlara yardımcı olacak, zabıta çekicileri de hizmet verece"k açıklaması yaparken vatandaşların 153 Beyaz Masa veya AKOM WhatsApp ihbar hattına (0552 153 34 00 - 0552 153 00 34) müracaat edebileceklerini belirtti.



Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın da saat 17:00'da AKOM'da olacağı ve gelişmeleri yakından takip edeceği öğrenildi.







Çarşamba'ya kadar sürecek



İstanbul’da kar yağışının 11 Ocak Çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edeceği bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Ahmet Uçar, şu bilgileri verdi: “Bugün ve pazartesi, çok kuvvetli bir soğuk yaşanacak. İstanbul’da gece sıcaklığı sahil kesimlerinde eksi 5, iç kesimlerde eksi 7 olarak hissedilecek"







"Bu muazzam don ve buzlanmaya sebep olacak. Pazartesi kar yağışı yeniden etkili olacak ve orta şiddette, aralıklarla sürecek. İstanbul için uç değerlerde kabul edilebilecek bir kar yağışı olacak. Gelecek 3 günde İstanbullular sıfırın üstünde artı değerleri göremeyecekler. Çarşamba günü kar yağışı bölgeyi terk edecek’’





İSTANBUL BOĞAZI'NDA GEMİ GEÇİŞLERİ ÇİFT YÖNLÜ ASKIYA ALINDI

İstanbul Boğazı'nda yaşanan yoğun tipinin görüş mesafesini düşürmesinden dolayı boğaz trafiğe kapatıldı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda yaşanan yoğun tipinin görüş mesafesini düşürdüğü belirtildi.

Bu nedenle gemi geçişlerinin saat 14.10'dan itibaren çift yönlü askıya alındığı aktarılan açıklamada, "Yerel Deniz Trafik Rehberinin 21. maddesinde belirtilen fiziki imkanlara sahip olmadığımızdan dolayı ancak genel anonslar yapılabilmektedir." denildi.

128 TIR VE KAMYON ÇEKİLDİ

Kış koşulları çalışmaları AKOM'DA toplanan İtfaiye, Afad, Emniyet, Ayedaş, Bedaş, Tiaş, İgdaş, İski, Şehir Hatları, Metro İstanbul, İETT, İCA (YSS Köprüsü) Karayolları, İBB Trafik olmak üzere 27 ayrı birimin yöneticileri tarafından koordine edildi.

İtfaiye ekipleri TEM ve Kuzey Çevre Yolunda arıza yapan, makaslayan, kayan ve yolu kapatan 128 tır ve kamyonu çekerek yolların açılmasını sağladı. İtfaiye devrilen 22 ağacı keserek yoldan kaldırdı.

YOL KENARINA BIRAKILMIŞ OTOMOBİLLER

Zabıta ekipleri yol kenarına bırakılmış tehlike arzeden otomobilleri çekerek güvenli bölgelere götürdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul metro ve tramay hatlarında 24 saat kesintisiz hizmet veriliyor. Metrobüs hatttına ek seferler takviye ediliyor, karda aç kalan hayvanlar besleniyor. Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, Soğuk havaların etkisini arttırması ile birlikte belirli aralıklarla besleme çalışması yapıyor. Ormanlık alanlar başta olmak üzere bir çok bölgedeki noktalara hayvanlar için mama bırakıyor. Ayrıca besleme noktalarında tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan hayvanlar da Veteriner Hekim kontrolü altında alınarak, tedavi ediliyor.

3 VARDİYA HALİNDE 7000 PERSONEL GÖREV YAPIYOR

İBB ekipleri Kar yağışının başladığı günden itibaren 1347 araç ve iş makinesi ile 9 bölgede üç vardiya halinde 7000 personel görev yaptı. İBB Yol Bakım Daire Başkanlığına bağlı kar küreme ekipleri geceh saatlerinden sabah saatine kadar 8 bin 689 ton tuz, 36 Ton solisyon kullanıldı. Zeytinburnu Spor salonunda 723 evsiz vatandaşımız misafir ediliyor.

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