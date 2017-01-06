İstanbul için son uyarı: 36 saat sürecek!

Meteoroloji'den yapılan son uyarıya göre bugün (6 Ocak 2017 cuma ) batı kesimlerde ilk önce kuvvetli lodosla beraber Marmara ve Ege'de yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, önce Trakya'da, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde İstanbul ve Marmara genelinde kuvvetli kuzeyli rüzgar ve hızlı sıcaklık düşüşleri ile yer yer yoğun olmak üzere kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor.

36 SAAT ARALIKSIZ KAR BEKLENTİSİ

Balkanlar’dan gelmesi beklenen ve bu geceden itibaren İstanbul’u da etkisi altına alacak kar yağışının 36 saat aralıksız süreceği bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahminleri Genel Müdürü Ahmet Uçar’ın verdiği bilgiye göre, ilk 36 saat kesintisiz yağması beklenen kar yağışı, pazar gününe kadar aralıklarla devam edecek. Kar kalınlığının pazar gününe kadar İstanbul genelinde 15-20 santimetreye çıkması bekleniyor. Yüksek yerlerde kar kalınlığının 50 santimetreye kadar çıkabileceği belirtildi. Yağışın süreceği çarşamba gününe kadar kentte gece en düşük sıcaklıklar -3/-2, gündüz en yüksek sıcaklıklar ise -1/0 derece dolayında olacak.

WHATSAPP İHBAR HATTI

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kış koşullarında olumsuzluklara karşı vatandaşların işbirliğiyle sorunları çözmek için WhatsApp ihbar hattı kurdu. Vatandaşlar Alo 153 Beyaz Masa numarasının yanı sıra artık (0 552 153 00 34) WhatsApp ihbar hattı üzerinden de müracaatta bulunabilecek.