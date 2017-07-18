İstanbul için saat verildi! Daha şiddetlisi geliyor

Topbaş öğleden sonra daha şiddetli bir yağmurun beklendiğini ve artık toprağın doyduğu için daha fazla risk oluşturacağını söyledi. Topbaş vatandaşlara dışarıya çıkmamaları konusunda da uyarıda bulundu.

SAAT 14.00'DAN SONRA...

İstanbul Valisi Şahin "Saat 14.00'ten sonra tekrar yoğun bir yağış bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, akşam saatlerine kadar sürmesini tahmin ediyor" dedi.

VALİ ŞAHİN: TELAFİ ETMEYE ÇALIŞIYORUZ

İstanbul Valisi Şahin "Uzun yıllardır yaşanmayan ölçüde bir yağış düşüşünü bugün yaşıyoruz. Bunları inşallah hızla ve vatandaşımızı en rahatsız etmeyecek şekilde telafi etmeye çalışıyoruz." dedi.

TRAFİK TİMLERİ GÖREVE BAŞLADI

İstanbul Valisi Şahin "Mevsim normallerinin bir kaç katı olması nedeniyle su birikmeleri oldu. Ekiplerimiz bu noktalara hızla müdahale ediyorlar. Hem belediyemizin ekipleri hem AFAD ekipleri bu baskınlarla bir taraftan mücadele ederken, trafiğin akışının düzenlenmesi noktasında da emniyet müdürlüğümüzün ekipleri ve jandarma komutanlığımızın trafik timleri görev başındalar" dedi.