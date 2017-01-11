İstanbul için meteoroloji'den müjde

Soğuk hava ve kar yağışının sona erdiği İstanbul'da sıcaklıklar artmaya başladı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kentte yaklaşık 5 gündür devam eden kar yağışı sona eriyor. Sıfırın altında seyreden sıcaklıklar da buna paralel artış göstermeye başlıyor.



Bu kapsamda, kentte bugün en düşük 0 derece olması beklenen sıcaklığın ilerleyen saatlerde 5 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Gün boyu parçalı bulutlu olması öngörülen havanın, akşam saatlerinden itibaren yer yer karla karışık yağmura dönmesi tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığının ise yarın sıfırın derecenin üstüne çıkıp en düşük 3, en yüksek 6 derece olacağı öngörülüyor. Söz konusu 2 gün karla karışık yağış ihtimali bulunuyor.



'Kış güneşi' geliyor



Kentte, cuma günü ise yağışların yerini "kış güneşi"ne bırakması bekleniyor. Buna göre, cuma günü havanın güneşli, sıcaklığın en düşük 3, en yüksek 6, cumartesi güneşli, en düşük 4 en yüksek 8 derece olması öngörülüyor.



Hava sıcaklığının ise pazar günü yağışla birlikte 5 ila 9 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.