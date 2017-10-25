Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İstanbul için 'kuvvetli yağmur' uyarısı

İstanbul'a bugün beklenen aralıklı sağanakla metrekareye 25-50 kilogram yağış düşebileceği bildirildi.

25 Ekim 2017 Çarşamba 09:34
İstanbul için 'kuvvetli yağmur' uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'da beklenen aralıklı sağanağın öğleden sonra etkisini artırması ve gece yarısına kadar kuvvetli poyraz ile metrekareye 25-50 kg yağış bırakması tahmin edilmektedir." denildi.

Açıklamada sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 09:34
  1. kuvvetli yağış
  2. İstanbul

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trakya'daki selin ardından Meteoroloji'den önemli uyarı
    1. Trakya'daki selin ardından..
    2. İşte Kut'ül Amare'nin ilk fragmanı!
    3. ABD'li temsilci ülkeden tahliye edildi
    4. Ukrayna'da patlama: Milletvekili..
    5. İşte kablosuz şarjı destekleyen..
    6. Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe oldu
    7. Diriliş Ertuğrul'da tüyleri diken..
    8. İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz..
    9. Trump yasağı kaldırdı, bir şart koştu!
    10. Galatasaray'da beraberdiler: Arda..
    11. 'Son gün İbrahim'e bebeğimizin..
    12. FETÖ sanığı: Ellerim kırılsaydı da..
    13. Real Madrid'den Elazığ'a!
    14. Gökçek AK Partililer ile vedalaştı
    15. Yok böyle damat: Düğüne katılan..
    16. Türk hackerlardan Belçika medyasına..
    17. İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz..
    18. Manchester United'dan TFF 1. Lig'e!
    19. Dinleyenlerin yüreklerini sızlatan..
    20. HSK'da 3 isim görevden alındı
    ABD konvoyuna saldırı çok sayıda ölü var
    ABD konvoyuna saldırı çok sayıda ölü var
    Kan terleyen genç kadın hastaneye kaldırıldı
    Kan terleyen genç kadın hastaneye kaldırıldı
    Salondaki ‘Başbakan Meral’ sloganlarına kızdı… Bakın nasıl karşı çıktı
    Salondaki ‘Başbakan Meral’ sloganlarına kızdı… Bakın nasıl karşı çıktı
    İbadi'den Türkiye'ye çağrı
    İbadi'den Türkiye'ye çağrı
    ''YKS İmam Hatiplileri mağdur edecek''
    ''YKS İmam Hatiplileri mağdur edecek''

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 25.10.2017
    AK Parti'de gece yarısı o kente atama
    AK Parti'de gece yarısı o kente atama
    Yeni torba yasasının içinde neler var?
    Yeni torba yasasının içinde neler var?