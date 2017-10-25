İstanbul için 'kuvvetli yağmur' uyarısı
İstanbul'a bugün beklenen aralıklı sağanakla metrekareye 25-50 kilogram yağış düşebileceği bildirildi.25 Ekim 2017 Çarşamba 09:34
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'da beklenen aralıklı sağanağın öğleden sonra etkisini artırması ve gece yarısına kadar kuvvetli poyraz ile metrekareye 25-50 kg yağış bırakması tahmin edilmektedir." denildi.
Açıklamada sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.