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İstanbul için kırmızı alarm verildi!

Yoğun kar yağışı tüm yurdu etkisi altına alırken AKOM İstanbul için kırmızı alarma geçti.

İstanbul için kırmızı alarm verildi!
Eklenme: 29 Aralık 2016, 12:03
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Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava yüzünde çok sayıda ilde kar esareti yaşanıyor. Kar yüzünden yüzlerce karayolu ulaşıma kapanırken, 20 ilde ise okullar bir gün tatil edildi. İstanbul'da kar yağışı şu saatlerde başladı. Akşam saatlerinde etkisini gösterecek.

AKOM ALARMDA!

İstanbul'da beklenen kar yağışı için AKOM alarm seviyesine geçti. İstanbul'un çok sayıda noktasına karla mücadele ekipleri yerleştirilirken, AKOM yetkilileri yüzlerce kamera ile İstanbul'un her noktasını olumsuzluklara karşı 24 saat izlemeye aldı.

SAAT 18:00'DE ETKİSİNİ GÖSTERECEK

İstanbul'u etkisi altına alacak kar yağışının bugün saat 18:00'de etkisini göstereceği tahmin ediliyor. Meteoroloji yetkilieri yoğun kar yağışına karşı uyarı üstüne uyarı yaparken, kar yağışının hafta sonuna kadar etkisini göstereceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK 3 DERECE AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacak, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgar, genellikle güneyli, Marmara, Ege ve Karadeniz'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetlice (40-70 km/sa) ve fırtına (60-90 km/sa zaman zaman 100 km/sa ve üzeri) şeklinde esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve kar yağışlı 2
İstanbul: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, öğle saatlerinden itibaren il geneli kar yağışlı 4
İzmir: Çok bulutlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 6
Adana: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 11
Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların doğu kıyılarında kuvvetli yağmur, iç kesimlerin yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 13
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 13
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -1
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 9

 
EtiketlerAKOMistanbula kar ne zaman yağacak
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