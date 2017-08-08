İstanbul için hayati uyarı geldi: 34 değil, 53

Kuzey Afrika’dan gelen sıcak hava dalgası önce İtalya’yı ardından da Türkiye’yi etkisi altına aldı. Özellikle İstanbul’da sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 derece üstüne çıktığı gözlemlenirken hissedilen sıcaklıklarda yer yer 50 derecenin üstüne çıktı. Sıcak hava dalgasından en fazla İstanbul ve çevresinin etkilendiğini ifade eden Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuarı Başkanı Adil Tek, “Bunu direkt Afrika’dan gelen sıcak hava dalgasına bağlamak doğru değil. Çünkü Basra üzerinden gelen hava akışları da var. Irak üzerinden sokulan bu hava, Karadeniz üzerinden Marmara’ya geliyor.

Akdeniz Ege ve iç kesimlerde, Trakya ve Edirne civarında sıcaklıklar 40 derecenin üstünde. Ayın 14’üne kadar bu etki sürüyor. 14’ünden sonra Marmara’dan geçiş var ama geçtiğimiz günlerde yaşanan yağışlar kadar kuvvetli olmasını beklemiyoruz. Şu an çok etkin olmadığını görüyoruz. Batı Karadeniz’de yağışlar etkili olacak. Bu dalga Marmara’da sıcaklıkları 3, 4 derece kadar düşürecek. Sıcaklıklar İstanbul’da 27 dereceleri görecek. Güneydoğu’da sıcaklıklar 45 derece, Ankara’da ise 41 derece ve üstüne çıkabilir” dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu da sıcak hava dalgasının ardından teorik olarak yağışların gelebileceğini söyledi. Bu mevsimde fırtınaların yaşanmasının normal olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kadıoğlu, “Bu aylarda yerler sıcak oluyor, yukarı seviyeye soğuk hava girmesi çoğu zaman gök gürültülü fırtına yapabilir ama son yaşadığımız gibi şiddetli olacak demek zor. O çok ekstrem bir olaydı. Bu sıcaklıklar Afrika üzerinden gelen yüksek basınç merkezi. İtalya üzerinden Türkiye’ye hatta Moskova’ya kadar sokuldu” diye konuştu.

BUGÜN ÖĞLENE DİKKAT

İstanbul’da bir süredir mevsim normallerinin üzerinde olan hava sıcaklığı, yeni haftada da 34-35 derecelerde seyredecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul’da parçalı bulutlu havanın güneşli hale gelmesi ve rüzgarın hızının artmasıyla sıcaklıkların 35 dereceye ulaşması bekleniyor. MGM’nin resmi sitesinde yayınlanan verilere göre İstanbul’un bugün saat 12.00 ile 15.00 arasında bazı ilçelerinde hissedilen sıcaklık 53 dereceyi bulacak.

YAĞMUR GELİYOR



İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürü AHMET KOCAMAN, İstanbul’da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiğini belirterek şöyle konuştu:



“Pazartesiye kadar havaların mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini öngörüyoruz. Pazartesiden itibaren sıcaklıklar mevsim normallerine dönüyor. Ağustos ayı için sıcaklık ortalamalarına baktığımızda 30 derece seviyesinde olduğunu görüyoruz ama bu hafta sıcaklıklar 35 derecelerde seyredecek. Geçtiğimiz sıcak hava dalgalarının arkasından gelen yağışlar bu sefer görünmüyor. İstanbul’da nem ortalamaya göre biraz yüksek. İstanbul’da gündüzleri nem yüzde 50 civarındayken gece bu oran yüzde 70, 80’lere kadar çıkıyor. Normal şartlarda nem oranının gündüzleri yüzde 20 ile 30 arasında olması gerekir. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 derece üstünde olması çok olağan üstü bir durum değil. Hissedilen sıcaklıklar 45 derece değil 38 derece civarında.”