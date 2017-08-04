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İstanbul için hafta sonu uyarısı! Son zamanların en sıcak havası olacak

İstanbul’da hafta sonu hava sıcaklığının mevsim normallerinin 7 derece üzerine çıkması beklenirken, kentte bu sabah saatlerinden itibaren nem etkili olmaya başladı. Nem seviyesi yüzde 75’e kadar çıkarken, sahilde balık tutan vatandaşlar nemin bunaltıcı olduğunu söyledi.

04 Ağustos 2017 Cuma 14:19
İstanbul için hafta sonu uyarısı! Son zamanların en sıcak havası olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre, İstanbul’da bu hafta sonu son zamanların en bunaltıcı hava sıcaklıklarından birisinin yaşanması bekleniyor. Hava sıcaklığının 35 dereceyi bulacağını ve sıcaklıkla beraber bunaltıcı bir nem etkisinin de yaşanacağını son dakika duyurusuyla açıklayan Meteoroloji, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 7 derece üzerine kadar çıkabileceği tahmininde bulundu. Bu açıklamaların yanı sıra, kentte bu sabah saatlerinden itibaren nem etkisini göstermeye başladı. İstanbul Boğazı’nda neme bağlı bulutçuklar oluştuğu görülürken, sahilde balık tutan ve yürüyüş yapan vatandaşların her zamankinden daha az olduğu gözlendi.

“Biraz yürüdüm, sırılsıklam oldum, nem yüzünden giyinemiyoruz”

Sahilde arkadaşlarıyla beraber balık tutan İsmail Gül, nem yüzünden üzerlerini çıkarmak zorunda kaldıklarını vurgulayarak, “Nemi çok yoğun hissediyoruz. Bakın, üzerimi çıkardım. Çünkü her tarafım yapış yapış oldu şu an. En son birkaç sene önce böyle bir nem hissetmiştik, ama bu sene de etkili oluyor bazen. Biraz yürüdüm az önce, sırılsıklam oldum, üzerimi çıkarmak zorunda kaldım. Nem yüzünden giyinemiyoruz. Hafta sonu da aşırı sıcaklık olacağını söylediler, biliyoruz. Ne yapalım, sahile gelip yine balık tutacağız, denize girerek serinleyeceğiz” dedi.
Sıcak hava ve nemin bunaltıcı yükselişinin hayvanları da etkilediği görülürken, Bebek Sahili’nde bir köpeğin sıcak havada yaşadığı zor anlar görüntülere yansıdı. Taksim Meydanı’nda da insan yoğunluğunun sahil şeridi gibi her zamankinden daha az olduğu, bazı vatandaşların bunaltıcı havadan kaçarak, gölgelere sığındığı gözlendi.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 14:19
  1. İstanbul sıcaklık
  2. İstanbul hafta sonu
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