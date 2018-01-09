İstanbul için alarm verildi! Bu tarihe dikkat

Meteoroloji uzmanlarının son tahminlerine göre, Perşembe günü yurda giriş yapacak olan yağışlı hava önce yurdu yağmur olarak etkileyecek, pazar karla karışık yağmura dönüşecek olan yağışlar, pazartesi günü kara dönüşecek ve yurdun büyük çoğunluğu beyaz örtü altında kalacak.

İSTANBUL'DA KAR TARİHİ: 15 OCAK!

İstanbul'da karın yağacağı tarih Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleriyle belli oldu. 14 Ocak Pazar günü karla karışık yağmur, 15 Ocak Pazartesi günü ise kar bekleniyor. Kar yağışı Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da etkili olacak. İç Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı bekleniyor.

GEÇEN SENE BUGÜN İSTANBUL KAR ALTINDAYDI!

Geçen sene 8 Ocak günü İstanbul'da yoğun kar yağışı görüldü. Ulaşımda aksaklıklar yaşanırken kar yağışı ve soğuklar hayatı etkiledi. Büyükçekmece gölünde yer yer donmalar meydana geldi.

AKOM PAZAR GÜNÜ İŞARET ETİ

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul'da beklenen kar yağışı için pazar gününü işaret etti. AKOM'dan yapılan hava durumu değerlendirmesinde pazar günü İstanbul'da çok bulutlu ve aralıklı kar yağışı uyarısı yapılıyor.