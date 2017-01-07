İstanbul hava durumu Meteoroloji uyardı

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da yoğun kar yağışı başladı. Cuma iş çıkışı çok sayıda vatandaş yollarda kaldı. Yağışların çarşamba gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Meteorolojiden Eskişehir, Ankara, Çanakkale gibi pek çok ile uyarı var.

İstanbul'da devam eden sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir ve Sultangazi ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle caddeler ve sokaklar beyaza büründü. Yollarda biriken kar nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, kent genelinde trafik yoğunluğu oluştu. Bazı bölgelerde tipi görülürken, ekipler, yolları açık tutmak için aralıksız çalışıyor. Kar yağışının sabah saatlerine kadar sürmesinin, kar kalınlığının, kıyı ve iç kesimlerde 5-10, yükseklerde ise 25 santimetreye ulaşmasının beklendiği bildirildi. Gece saatlerinde hava sıcaklığının -4 dereceye kadar düşeceği aktarıldı.

OCAK AYI ÇOK SOĞUK GEÇECEK

Meteorolojinin ardından Bakan Veysel Eroğlu'ndan da kar uyarısı geldi. Bakan Eroğlu, ocak ayının soğuk geçeceğini, bu akşamdan itibaren başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yurdun büyük bölümünde etkili kar yağışı beklendiğini aktardı. Meteroloji ise yurdun batı ve iç kesimlerinde aşırı soğuk hava beklendiğini belirterek 'buzlanma' ve 'don'a karşı vatandaşları uyardı. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre kar yağışının yoğun olarak gece boyu ve Cumartesi günü devam edeceği tahmin ediliyor. Karın 20 cm üzerinde kar örtüsü bırakacağı bekleniyor.

'EKSTREM SOĞUK HAVA DALGASI' UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı ve iç kesimlerinde aşırı soğuk havanın etkili olmasının beklendiğini duyurdu. Meteoroloji’den yapılan açıklamada, ’ekstrem soğuk hava dalgası’ nedeniyle buzlanma ve don olayı gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; balkanlar üzerinden gelen aşırı soğuk havayla birlikte bugün kuzeybatı kesimlerde, Cumartesi gününden itibaren Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Batı Akdeniz’de mevsim normallerinin 10-15 derece altında hava sıcaklıkları beklenmektedir. Hafta ortasına kadar etkili olması beklenen aşırı soğuk havayla birlikte meydana gelebilecek buzlanma, don, sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.".

İZMİR, ÇANAKKALE, BALIKESİR...

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, bu geceden itibaren Çanakkale, Balıkesir, İzmir'in kuzeyi ve iç kesimleri ile Manisa genelinde yoğun kar yağışı beklendiğini bildirerek, muhtemel buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları ve ilgilileri uyardı.

Müdürlükten yapılan açıklamada Ege'de bu gece ve yarın yoğun kar yağışının etkili olacağı vurgulanarak, "Bugün akşam saatlerinden itibaren Çanakkale, Balıkesir ve gece saatlerinden itibaren Manisa il geneliyle İzmir'in kuzey ve iç kesimlerinde etkili olması beklenen kar yağışlarının bu gece yarın yoğun olarak devam edeceği ve yer yer 20 santimetre üzerinde bir örtü bırakacağı tahmin ediliyor." bilgisi paylaşıldı.

İZMİR KENT MERKEZİNE DE KAR YAĞACAK

Açıklamada kar yağışının cumartesi sabahı İzmir kent merkezinde de görülebileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Kar yağışının şehir merkezinin özellikle rakımı yüksek ve denizden uzak yerlerinde örtü oluşturabileceği tahmin edilmektedir. Yoğun kar yağışıyla birlikte buzlanma, don olayı beklendiğinden başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." Meteoroloji daha önce yaptığı uyarıda Ege'de Balkanlar üzerinden gelen aşırı soğuk havanın etkisiyle beş günlük periyotta hava sıcaklıkların mevsim normallerinin 10-12 derece altında seyredeceğini bildirmişti.

BATI KARADENİZ, ESKİŞEHİR, AFYON

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz ile Eskişehir ve Afyon için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre bu gece saatlerinden sonra Bolu, Düzce ve Eskişehir çevrelerinde başlayacak kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlarının ilerleyen saatlerde Zonguldak, Karabük, Bartın ve Afyonkarahisar çevrelerinde de etkili olması beklendiği belirtildi. Cumartesi gece saatlerine kadar devam etmesi ve yer yer tipiye dönüşmesi beklenen yoğun kar yağışıyla birlikte kuvvetli buzlanma ve don olayı da beklendiğinden, başta ulaşımda aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.