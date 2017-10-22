İstanbul hastanelerinin yatak kapasitesi 35 bin

İstanbul Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, İstanbul’da 17 bin 500 kamu, 17 bin 500 özel hastaneler olmak üzere 35 bin yatak kapasitesi olduğunu belirterek, “İstanbul’da 163 özel, 57 kamu hastanesi var. Yaklaşık 30 bin hemşire sadece kamu hastanelerinde çalışıyor. Rakamlar gerçekten inanılmaz” dedi.

Memişoğlu, İstanbul Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık-Der İstanbul İl Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen çalıştayın açılışında, “15 Temmuz olduğu zaman bütün sağlık çalışanları hiçbir şeye bakmadan evini kapattı ve hastanelere geldi. Ağız diş sağlığı çalışanları dahil, fizik tedavi çalışanları dahil, o gece herkes iş yapmak için hastanesine koştu. Kadın doğum hastalıkları hastanesinde cerrahi ameliyat yaptı insanlarımız. En büyük güç ne teknolojidir ne istihbarattır ne de zenginliktir. En büyük güç inançtır” şeklinde konuştu.