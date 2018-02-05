İstanbul, hangi takımı tutuyor?

ANDY-AR tarafından 81 ilde yaptığı taraftar anketinde, Türkiye genelinde en çok taraftarı olan takım yüzde 32.5 ile Galatasaray. Sarı- Kırmızılı ekibi yüzde 30.4 ile Fenerbahçe, yüzde 16.7 ile ise Beşiktaş takip etti. Trabzonspor’un ise taraftar oranı yüzde 5.

İstanbul, “Fenerbahçe” dedi.

Süper Lig’de 5 takımı bulanan İstanbul’da en çok taraftar yüzde 37 ile Fenerbahçe sahip. Sarı Lacivertli ekibi Galatasaray yüzde 36, Beşiktaş ise yüzde 24 ile takip etti.