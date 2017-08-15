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İstanbul Haliç'e düşen çocuğun cesedi çıkarıldı

İstanbul, Haliç’te dün akşam denize düşerek kaybolan, 10 yaşındaki Şahin Budan’ın cesedi, deniz polisi tarafından kıyıya çıkartıldı. Çevre sakinleri hayatını kaybeden çocuğun, bir grup arkadaşı ile birlikte Perşembe Pazarı’nda turistlere çiçekten yapma taç sattığını söyledi.

15 Ağustos 2017 Salı 21:52
İstanbul Haliç'e düşen çocuğun cesedi çıkarıldı

Çocuğun düştüğü yerde, dün akşam deniz polisinin yaptığı aramalardan bir sonuç alınamadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı su üzeri temizlik teknesinde çalışanlar, saat 16.00 sıralarında Haliç açıklarında cesedi fark etti. İhbar üzerine, deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri olay yerine sevk edildi. Ceset, Karaköy’deki tekne iskelesine çıkartıldı.

Olay Yeri İnceleme Ekipleri’nin yaptığı keşiften sonra, ceset İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre çocuğun Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı, 10 yaşındaki Şahin Budan olduğu kesinleşti. Polis çocuğun akrabalarına ulaşmaya çalışırken, soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 21:52
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