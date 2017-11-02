İstanbul göç veriyor

İnsanların "taşı toprağı altın" diyerek geldiği ve genellikle filmlerde Haydarpaşa Garı'ndan çıktığında resmedildiği İstanbul'da durum tersine döndü.

İSTANBUL'DAN GİDENLER GELENLERİ GEÇTİ



"Ulan İstanbul sen mi büyüksün ben mi" diyerek göç edenlerin kendini gaza getirdiği İstanbul'a 2015-2016 yılları arasında 369 bin 582 kişi göç ederken İstanbul'dan göç edenler ise 440 bin 889 kişi oldu.

İstatistikler gösteriyor ki; Mega kent artık insanları tatmin etmiyor ve bu şehirde yaşam mücadelesi verenler taşı toprağı altın başka şehirler arıyor.

NÜFUS 14 MİLYON



Öte yandan İstanbul'un 2015-2016 döneminde net nüfusu 14 milyon 804 bin 116 kişi olurken, net göç hızının oranı ise binde eksi 4,8 olarak belirdi.