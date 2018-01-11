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İstanbul genelinde büyük su kesintisi… İSKİ’den açıklama: 15:00’e kadar…

İSKİ, ana isale hattında dış etken nedeniyle meydana gelen arızaya müdahale edildiğini, bazı bölgelerde saat 15.00'e kadar su kesintisi yaşanacağını bildirdi.

11 Ocak 2018 Perşembe 07:44
İstanbul genelinde büyük su kesintisi… İSKİ’den açıklama: 15:00’e kadar…

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, "Üsküdar Bulgurlu-Çamlıca arası Ana İsale Hattı’nda dış etken nedeniyle bir arıza meydana gelmiştir. Ekiplerimiz hemen müdahale ederek, arızayı giderme çalışmalarına başlamıştır. Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy ve Fatih ilçelerinin bir kısmı, Zeytinburnu ilçesinin tamamı ile Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Bakırköy ve Beykoz ilçelerinin sahil kesiminde saat 15.00’e kadar su kesintisi yaşanacağını kıymetli İstanbullulara üzülerek bildiririz." denildi.

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 07:44
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Muhmammed RaşitMuhmammed Raşit32 dk önce
    Gazete yenilenmiş güzel olmuş
  • L.S o L.S o 37 dk önce
    Yeni sayfayı hiç beğenmedim çok berbat olmuş eski sayfa daha iyiydi her şey iç içe girmiş
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