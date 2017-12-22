İstanbul Finans Merkezi’ne komşu proje

İnşaat süreci devam eden ve bittiğinde Türkiye’nin finans merkezi olacak dev yatırımın çevresindeki semtlerde lanse edilen projelere bir yenisi daha eklendi. Proje, Ümraniye’ye değer katacak.

TAGO Mimarlık, ARED Yapı ve DRS Yapı imzasını taşıyan Roya Nova Rezidans görücüye çıktı. Projenin her yönüyle sektöre yepyeni bir bakış açısı kazandırdığını vurgulayan Roya Yapı İcra Kurulu Başkanı Afşin Aykanat, “İlk olarak arazi belirleyerek işe başladık. İkinci aşamada projenin detaylarını oluşturduk. Arazi seçiminde İstanbul Finans Merkezi’nin yatırım değeri açısından getirisi yüksek, hızla değerlenen bir bölgede olması bizi çok heyecanlandırdı. Biz de mimarlık ve mühendislik açısından sahip olduğumuz güçlü donanımımızı bölgeye kazandırmak istedik” dedi. İlk büyük markalı konut projelerini ürettiklerini kaydeden Aykanat,’’ ‘Yaşamın yükselen değeri’ olarak belirlediğimiz sloganımızla, sektörde yeni bir açılım kazandırmak istiyoruz. Lansmana çıktığımız ilk günden bu yana projemizin yüzde 40’ının satışını tamamlayarak yatırımcılarımızla kurduğumuz dostluğu pekiştirmeyi başarmış bulunuyoruz’’ diye konuştu.”

AİDATTA İDDİALI

Roya Nova Rezidans ile yatırımcıların en çok şikâyet ettiği yüksek aidat rakamlarını minimum düzeye düşürdüklerini vurgulayan Aykanat, “Projemizin sektördeki projelere göre en düşük aidatlara sahip olacağı konusunda iddialıyız. Diğer projelerde metrekare başına ortalama 6-7 liraya uzanan aidatlar, projemizde metrekaresi 2,5 lira olacak” diye konuştu.

PEŞİNATI 2020'DE

1+0, 1+1 ve 2+1 tipinde 251 konut ve 4 ticari üniteden oluşan Roya Nova Rezidans’ta metrekare fiyatları 5 bin 800 liradan başlıyor. Taksitler ise 5 bin lira civarında seyredecek. 2019’da daireleri teslim edip, peşinat 2020’de alınacak.

İKİ ROYA DAHA

Konuşmasında Roya Yapı’nın gelecek hedeflerinden de bahseden Aykanat: “Roya Nova Rezidans’ın ardından Sancaktepe’de Roya Rosa ve Altunizade’de Roya Gold gibi yeni projeleri de hayata geçirmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu aşamada yeni projelerimizin fizibilite ve planlama aşamaları üzerinde titizlikle çalışıyoruz” dedi.