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İstanbul Fikirtepe'de uyuşturucu operasyonu

Kadıköy'de gerçekleştirilen narkotik denetiminde polis dedektör köpeği 'Maya' metruk bir binada uyuşturucu zulası buldu. Tuvalete gizlenen kutudan esrar çıktı.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 17:16
İstanbul Fikirtepe'de uyuşturucu operasyonu

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde fikirtepe Mahallesi'nde uyuşturucu denetimi gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin destek verdiği operasyonda 42 adreste denetim yapıldı. Kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılmış çok sayıda metruk evde de polis köpeği 'Maya' arama yaptı. Polis helikopteri de denetime destek verdi. 160 polisin görev yaptığı denetimde dedektör köpek maya metruk bir evin tuvaletinde saklanmış esrar buldu. Alüminyum folyoya sarılı kutudan çok sayıda içime hazır  esrar çıktı. Şüpheli kişi ve araçların da kontrol edildiği denetimlerde aranması olan bir kişi yakalandı. Denetim yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.
 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 17:16
  1. Fikirtepe
  2. Kadıköy
  3. dedektör
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