İstanbul Fikirtepe'de uyuşturucu operasyonu

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde fikirtepe Mahallesi'nde uyuşturucu denetimi gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin destek verdiği operasyonda 42 adreste denetim yapıldı. Kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılmış çok sayıda metruk evde de polis köpeği 'Maya' arama yaptı. Polis helikopteri de denetime destek verdi. 160 polisin görev yaptığı denetimde dedektör köpek maya metruk bir evin tuvaletinde saklanmış esrar buldu. Alüminyum folyoya sarılı kutudan çok sayıda içime hazır esrar çıktı. Şüpheli kişi ve araçların da kontrol edildiği denetimlerde aranması olan bir kişi yakalandı. Denetim yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.

