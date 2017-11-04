İstanbul Fatih'te iki taksi çarpıştı: 4 yaralı

İstanbul'un Fatih ilçesi Balat Defterdar Mahallesi Ayvansaray Kavşağı'nda saat 01.00 sıralarında kaza meydana geldi.

Yavedud Caddesi'nden seyir halinde olan Küdrüs Karataş yönetimindeki taksi, Ayvansaray Kavşağı'nda, Turgay Yılmaz yönetimindeki taksi ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle Turgay Yılmaz yönetimindeki taksi yan yatarken, kazada taksi sürücüleri ile taksideki yolcular yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ve İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.