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İstanbul Fatih'te hastane acil servisi önünde kavga

Fatih'te, 4 gün önce otomobilin çarpması sonucu yaralanarak hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün yakınları ile rahatsızlanan annesini aynı hastaneye getiren otomobilin sürücüsü arasında kavga çıktı. Hastanenin acil servisi önünde yaşanan kavgayı polis güçlükle ayırdı.

08 Ağustos 2017 Salı 07:57
İstanbul Fatih'te hastane acil servisi önünde kavga

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda 3 Ağustos günü meydana gelen kazada bir Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Akın Ç. ağır yaralanarak Fatih Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobilin adı açıklanmayan sürücüsü, birkaç yakını ile birlikte saat 19.30 sıralarında, rahatsızlanan annesini aynı hastaneye getirdi. Tedavisi süren motosiklet sürücüsünün yakınları ile kazaya karışan otomobilin sürücüsü hastane içinde karşılaştı ve aralarında önce sözlü tartışma yaşandı. Araya giren hastanenin güvenlik görevlileri, otomobil sürücüsü ve beraberindekileri dışarı çıkardı. Dışarı çıkarılan otomobil sürücüsü ve beraberindekiler, tekrar hastaneye girmek isteyince güvenlik görevlileriyle aralarında gerginlik oldu. Bunun üzerine dışarı çıkan motosiklet sürücüsünün yakınları, otomobil sürücüsü ve yakınları ile kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis kavga eden kişileri gözaltına alarak Şehremini Polis Merkezi'ne götürdü. Birbirlerinden şikâyetçi olmadıklarını beyan eden her iki gruptan kişiler, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 07:57
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