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İstanbul Fatih'te fuhuş operasyonu: 38 kişi gözaltında

Aksaray'da bir eğlence mekanında yabancı uyruklu kadınların fuhuş amaçlı çalıştırıldıklarının belirlenmesi üzerine düzenlenen operasyonda 38 kişi gözaltına alındı.

30 Ekim 2017 Pazartesi 08:38
İstanbul Fatih'te fuhuş operasyonu: 38 kişi gözaltında

Fatih Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, Aksaray'daki bir eğlence mekanında yabancı uyruklu kadınların fuhuş amaçlı çalıştırıldıklarını tespit etmesi üzerine iş yerine baskın düzenledi. Operasyonda, iş vaadiyle Türkiye'ye getirildiği öne sürülen yabancı uyruklu 38 kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. 

Gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınların, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi. 

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 08:38
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