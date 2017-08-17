İstanbul Fatih'te beton mikseri dehşet saçtı!

Ağır yaralanan yaşlı adam sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında FatihÇapa’da yaşandı. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adam bir anda kendisine çarpan beton mikserinin etkisi ile neye uğradığına şaşırdı. Olay yerinde ağır yaralanan yaşlı adam, uzun süre düştüğü yerden yardım bekledi. Çok geçmeden olay yerine çağrılan ambulansın kendisine müdahalesi ile hastaneye kaldırılan yaşlı adamın ağır yaralandığı öğrenilirken beton mikseri sürücüsünün de olay ile ilgili polis ekipleri tarafından ifadesi alındı.