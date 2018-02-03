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‘İstanbul, faizsiz bankacılık merkezi haline gelecek’

Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, Türkiye’de katılım bankacılığının İngiltere seviyesine geleceğini belirterek, “İstanbul’un, hem faizli hem de faizsiz bankacılığın merkezi olacağına inanıyorum” dedi.

03 Şubat 2018 Cumartesi 13:29
‘İstanbul, faizsiz bankacılık merkezi haline gelecek’

Öztürk Oran, Türkiye bankacılık sektöründe geçen yıl Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) etkisiyle yüzde 20 düzeyinde gerçekleşen kredi büyümesinin, 2018’de de en az yüzde 17-18 olacağını söyledi. Bankalar için kârlı dönemin devam edeceğini aktaran Oran, “Ama biz bankalar çok kâr etsin istemiyoruz. Çünkü bankalar çok kâr ettiği zaman, bunu esnaf, sanayici ve tüccardan kazanıyor. Banka da basiretli bir tüccar gibi davranmak zorunda. Öyle bir denge kuracağız ki banka zarar etmeyecek ama çok da kâr etmeyecek. Bu dengeyi kurduğumuz zaman biz inanıyoruz ki bu ülkede bir şeyler daha hızlı büyüyecek” ifadelerini kullandı. Oran, mevduata yüksek faiz beklendiği zaman kredi faizinin de yükseldiğine işaret ederek, “Dolayısıyla mevduata az faiz bekleyeceksin ki kredinin faizi de düşük olsun” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 13:29
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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