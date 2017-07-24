İstanbul Eyüp'te 5 türbenin bakımı yapıldı!

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın önderliğinde, ilçe sakinlerinin rahat ve huzuru için hizmet veren belediye ekipleri Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta Düğmeciler ve İslambey'de bulunan beş türbeye bakım yaptı.

Bıçakçı Eyüp Sokağı'nın girişinde bulunan Bayburtlu Ömer Paşa Türbesi ile yanında bulunan türbeler ve İslambey Bostanı Sokak'ta bulunan Çırçır Dede Türbesi belediye ekipleri tarafından temizlenerek boyandı.

Öncelikle türbeler etrafı kaplayan yabani otlardan arındırıldı. Sonrasında türbeler detaylı olarak temizlendi ve boyama gerektiren bölümleri boyandı. Sonrasında ise çevre düzenlemesi ve yeşillendirme çalışmaları yapıldı.

Yapılan bakım ve çevre düzenlemesi işlemi sayesinde türbeler tertemiz bir görünüme kavuştu.